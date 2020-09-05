Mısır nasıl saklanır? Kışlık mısır nasıl hazırlanır?
Yaz aylarında bol bol bulunan mısır doğru yerde ve doğru şekilde muhafaza edilirse kışında rahatlıkla tüketilebilir. Peki, mısır nasıl saklanır? Kışlık mısır nasıl hazırlanır? Mısır derin dondurucuda nasıl saklanır? Detaylar haberimizde.
05 Eylül 2020, Cumartesi 13:55 Son Güncelleme:
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Mısır nasıl saklanır?
Mısırı buzlukta saklamanın en güvenilir ve en kolay yolu koçan olarak dondurmaktır. Yapmanız gereken işlem ise oldukça basit. Önce mısır koçanlarını kabuklarından ve püsküllerinden temizleyin. Daha sonra ister bütün ister ortadan ikiye bölünmüş şekilde poşetleyin. Poşetlerken her bir poşette 3 adet mısır olacak şekilde ayarlayın. Böylece buzluğunuzda fazla yer kaplamaz ve kolayca yerleştirebilirsiniz. Mısırı kışın haşlarken önce suda yıkayıp sonra haşlayın.
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