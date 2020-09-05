Yaz lezzetlerinden kışında vazgeçmek istemiyor musunuz? Mısırı bütün kış kullanmak için "Mısır nasıl saklanır? Kışlık mısır nasıl hazırlanır?" haberimize bir göz atın.

Mısır nasıl saklanır?

Mısırı buzlukta saklamanın en güvenilir ve en kolay yolu koçan olarak dondurmaktır. Yapmanız gereken işlem ise oldukça basit. Önce mısır koçanlarını kabuklarından ve püsküllerinden temizleyin. Daha sonra ister bütün ister ortadan ikiye bölünmüş şekilde poşetleyin. Poşetlerken her bir poşette 3 adet mısır olacak şekilde ayarlayın. Böylece buzluğunuzda fazla yer kaplamaz ve kolayca yerleştirebilirsiniz. Mısırı kışın haşlarken önce suda yıkayıp sonra haşlayın.



