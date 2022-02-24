Mısır unlu çorba nasıl yapılır? Mısır unlu çorba tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
Birçok yemeğin yanına yakışan mısır unlu çorba tarifi, tahmin edilenden çok daha lezzetli bir çorba. Birçok kişi mısır unlu çorbayı cennet çorbası adıyla da biliyor. Peki, mısır unlu çorba nasıl yapılır? Her lokmasına ayrı lezzet alacağınız mısır unlu çorba tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
24 Şubat 2022, Perşembe 13:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Cennet çorbası olarak da bilinen mısır unlu çorba tarifi, tadıyla ayrı görüntüsüyle ayrı iştahları kabartan şahane bir tarif. Peki, mısır unlu çorba nasıl yapılır? Hem besleyici hem de lezzetli mısır unlu çorba tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
MISIR UNLU ÇORBA TARİFİ
Mısır unlu çorba malzemeler
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 3 yemek kaşığı mısır unu
- 1 adet soğan
- 1 adet patates
- 2 diş sarımsak
- 6 su bardağı su
- 1-2 su bardağı tavuk suyu varsa
- Tuz
- Karabiber
Üzeri için;
- Sıvı yağ
- Toz kırmızı biber
MISIR UNLU ÇORBA YAPILIŞI
- Tereyağını tencereye alın eriyince üzerine mısır ununu ekleyip biraz kavurun.
- Üzerine büyük büyük gelişi güzel doğranmış soğan ve küp küp doğranmış patatesi ekleyip karıştırın sarımsakları soyu bütün olarak ekleyin.
- Kavurmaya devam edin.
- Sıcak suyu varsa et suyunu ekleyin tuzu ve karabiberi ilave edip karıştırın.
- Bir taşım kaynayınca altını kısıp 15 dakika patatesler yumuşayana kadar pişirin.
- Pişince çorbayı blender dan geçirin. Kıvamı koyu olursa su ekleyin. Damak zevkine göre ayarlayın.
- Servis tabağına alın üzerine sıvı yağ ile toz kırmızı biberi biraz yakıp üzerinde gezdirin.
BUNLARI DA OKUYUN