Cennet çorbası olarak da bilinen mısır unlu çorba tarifi, tadıyla ayrı görüntüsüyle ayrı iştahları kabartan şahane bir tarif. Peki, mısır unlu çorba nasıl yapılır? Hem besleyici hem de lezzetli mısır unlu çorba tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

MISIR UNLU ÇORBA TARİFİ

Mısır unlu çorba malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı mısır unu

1 adet soğan

1 adet patates

2 diş sarımsak

6 su bardağı su

1-2 su bardağı tavuk suyu varsa

Tuz

Karabiber

Üzeri için;

Sıvı yağ

Toz kırmızı biber

MISIR UNLU ÇORBA YAPILIŞI

Tereyağını tencereye alın eriyince üzerine mısır ununu ekleyip biraz kavurun.

Üzerine büyük büyük gelişi güzel doğranmış soğan ve küp küp doğranmış patatesi ekleyip karıştırın sarımsakları soyu bütün olarak ekleyin.

Kavurmaya devam edin.

Sıcak suyu varsa et suyunu ekleyin tuzu ve karabiberi ilave edip karıştırın.

Bir taşım kaynayınca altını kısıp 15 dakika patatesler yumuşayana kadar pişirin.

Pişince çorbayı blender dan geçirin. Kıvamı koyu olursa su ekleyin. Damak zevkine göre ayarlayın.

Servis tabağına alın üzerine sıvı yağ ile toz kırmızı biberi biraz yakıp üzerinde gezdirin.



