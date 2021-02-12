Enfes lezzeti ve muhteşem görüntüsüyle mısır unlu kek tarifi sevilen bir tat. Sevdiklerinize hazırlamak için mısır unlu kek tarifi arıyor ya da mısır unlu kek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Mısır unlu kek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

Mısır unlu kek tarifi

Mısır unlu kek malzemeleri

3 adet yumurta

225 gram toz şeker

100 mililitre sıvı yağ

100 mililitre portakal suyu

1 çorba kaşığı portakal rendesi

250 mililitre süt

150 gram mısır unu

350 gram normal un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu ya da karbonat

Göz kararı kuş üzümü, fındık veya damla çikolata

Üzeri için:

Pudra şekeri

Mısır unlu kek yapılışı

Yumurta ve toz şeker beyazlaşana kadar çırpın. Sırası ile sıvı yağ, süt, portakal suyu ve rendesini karışıma ilave edin. Mısır unu, buğday unu karbonat veya kabartma tozu, vanilyayı birlikte eleyin. Yumurtalı karışıma katın. Homojen oluncaya kadar karıştırın. Kuş üzümünü koyun. Kek kalıbını iyice yağlayın. Hamuru kalıba aktarın ve önceden 170 dereceye ısıtılan fırında 30 dakika kadar pişirin. Kürdan testi yapın. Kalıpta soğutarak servis tabağına alın. Üzerine pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz.



