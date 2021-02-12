Mısır unlu kek tarifi ve yapılışı: Mısır unlu kek nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?
Çay ve kahve saatlerinizin vazgeçilmezi olacak enfes mısır unlu kek tarifi birçok kişi tarafından çok seviliyor. Farklı kek tarifleri denemek isteyenler mısır unlu kek nasıl yapılır merak ediyor. Peki, kaç dakikada pişer? Her lokmasından ayrı zevk alacağınız mısır unlu kek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
12 Şubat 2021, Cuma 10:26 Son Güncelleme:
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Enfes lezzeti ve muhteşem görüntüsüyle mısır unlu kek tarifi sevilen bir tat. Sevdiklerinize hazırlamak için mısır unlu kek tarifi arıyor ya da mısır unlu kek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Mısır unlu kek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...
Mısır unlu kek tarifi
- 3 adet yumurta
- 225 gram toz şeker
- 100 mililitre sıvı yağ
- 100 mililitre portakal suyu
- 1 çorba kaşığı portakal rendesi
- 250 mililitre süt
- 150 gram mısır unu
- 350 gram normal un
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu ya da karbonat
- Göz kararı kuş üzümü, fındık veya damla çikolata
Üzeri için:
- Pudra şekeri
Yumurta ve toz şeker beyazlaşana kadar çırpın. Sırası ile sıvı yağ, süt, portakal suyu ve rendesini karışıma ilave edin. Mısır unu, buğday unu karbonat veya kabartma tozu, vanilyayı birlikte eleyin. Yumurtalı karışıma katın. Homojen oluncaya kadar karıştırın. Kuş üzümünü koyun. Kek kalıbını iyice yağlayın. Hamuru kalıba aktarın ve önceden 170 dereceye ısıtılan fırında 30 dakika kadar pişirin. Kürdan testi yapın. Kalıpta soğutarak servis tabağına alın. Üzerine pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz.