Mısır’da 4 kişiye idam cezası

Hükümete bağlı El-Ahram gazetesinin haberine göre, Kahire’deki Askeri Mahkeme, terör örgütü DEAŞ üyesi olma, kasten adam öldürme ve şiddet eylemlerine katılmakla suçlanan sanıklardan 4’ü hakkında idam cezası verdi.

16 KİŞİYE MÜEBBET

Aynı davada yargılanan sanıklardan 16’sı için müebbet (25 yıl), 15’i için ise 5 ila 15’er yıl hapis cezalarına hükmedildi. Davada, 17 sanık hakkında da beraat kararı verildi. Kamuoyunda "Giza vilayeti" olarak bilinen davada sanıklar, "örgüt üyesi olmak, terör örgütü DEAŞ’e bağlı olmak, silah ve mühimmat bulundurmak, patlayıcı madde üretmek, kamu yararına hizmet eden hükümet binalarına zarar vermek, 20 polis ve sivili öldürmekle" suçlanıyordu. Karara temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.