Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin (67) dün mahkeme salonunda vefat etmesinin ardından, Mısır genelinde Anadolu Ajansı (AA) ve TRT'nin internet sitelerine erişim engellendi.

Konuyla ilgili resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmazken, ülkede her iki kurumun da internet sayfalarına girilemiyor ve mobil erişim de sağlanamıyor.

Mısır devlet televizyonunun dün Muhammed Mursi'nin vefat ettiğini duyurmasının ardından İçişleri Bakanlığı ülkede "teyakkuz" ilan etmişti.

AA