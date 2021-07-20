Dünya Mısır'da af kararı: 2 bin 75 tutuklu serbest bırakıldı

Mısır'da af kararı: 2 bin 75 tutuklu serbest bırakıldı

Dünya

Mısır'da af kararı: 2 bin 75 tutuklu serbest bırakıldı

Mısır'da Kurban Bayramı ve 23 Temmuz Devrimi'nin 69'uncu yıl dönümü münasebetiyle 2 bin 75 mahkum hakkında af kararı çıktı.

20 Temmuz 2021, Salı 23:18 Son Güncelleme:
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Devlet gazetelerinden Ahram'ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılan af kararı kapsamında 2 bin 75 mahkum serbest bırakıldı.

Kurban Bayramı ve 23 Temmuz Devrimi'nin 69'uncu yıl dönümü dolayısıyla çıkarılan af kararının koşullarına ilişkin bilgi verilmedi.

AA

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