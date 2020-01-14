Mısır'da eğitim uçuşu yapan savaş uçağı düştü

Mısır Silahlı Kuvvetleri, eğitim uçuşu yapan bir savaş uçağının düştüğünü, pilotun hayatını kaybettiğini duyurdu.

14 Ocak 2020, Salı 21:47 Son Güncelleme:
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Mısır'da eğitim uçuşu yapan savaş uçağı düştü

Mısır Ordu Sözcülüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mısır Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü belirtildi. Pilotun yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, uçağın düşüş sebebinin araştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada olayla ilgili daha fazla bilgiye yer verilmedi.

AA

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