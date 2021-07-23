Mısır'da Fatih Terim'e Mostafa tepkisi
Mısır futbolunun yetiştirdiği en önemli oyunculardan olan Mido, Fatih Terim'in Mostafa Mohamed konusundaki kararını eleştirdi. Terim, Mostafa'yı ön eleme maçlarında kullanacağı gerekçesiyle Mısır Milli Takımı'na göndermemiş ve olimpiyatlarda oynamasının önüne geçmişti.
23 Temmuz 2021, Cuma 13:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sporx'te yer alan habere göre, Mısırlı eski forvet Mido, Fatih Terim'e tepkili. Mostafa Mohamed'i Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında oynatabilmek için Mısır Milli Takımı'na göndermeyen Terim, oyuncuyu PSV maçında yedek bırakmıştı.
Mido, bu kararın ardından "Madem Mostafa'yı oynatmayacaktı, o halde eden milli takıma göndermedi?" dedi.
Terim ise maç sonu yaptığı açıklamada, "Ne Falcao ne de Mostafa hazır değildi" demişti. Mısırlı golcü, Galatasaray'ın ilk hazırlık maçı olan Dinamo Bükreş karşılaşmasında dizinden sakatlanmış ve bir süre tedavi görmüştü. Oyuncunun tam hazır olmadığı sanılıyor.