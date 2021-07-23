Futbol Mısır'da Fatih Terim'e Mostafa tepkisi

Mısır'da Fatih Terim'e Mostafa tepkisi

Futbol

Mısır'da Fatih Terim'e Mostafa tepkisi

Mısır futbolunun yetiştirdiği en önemli oyunculardan olan Mido, Fatih Terim'in Mostafa Mohamed konusundaki kararını eleştirdi. Terim, Mostafa'yı ön eleme maçlarında kullanacağı gerekçesiyle Mısır Milli Takımı'na göndermemiş ve olimpiyatlarda oynamasının önüne geçmişti.

23 Temmuz 2021, Cuma 13:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sporx'te yer alan habere göre, Mısırlı eski forvet Mido, Fatih Terim'e tepkili. Mostafa Mohamed'i Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında oynatabilmek için Mısır Milli Takımı'na göndermeyen Terim, oyuncuyu PSV maçında yedek bırakmıştı.

Mido, bu kararın ardından "Madem Mostafa'yı oynatmayacaktı, o halde eden milli takıma göndermedi?" dedi.

Terim ise maç sonu yaptığı açıklamada, "Ne Falcao ne de Mostafa hazır değildi" demişti. Mısırlı golcü, Galatasaray'ın ilk hazırlık maçı olan Dinamo Bükreş karşılaşmasında dizinden sakatlanmış ve bir süre tedavi görmüştü. Oyuncunun tam hazır olmadığı sanılıyor.

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Fenerbahçe'de rakiple forma değiştirme dönemi bitti