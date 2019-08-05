Patlama, Kahire’nin Manial ilçesindeki Ulusal Onkoloji Enstitüsü’nün sokağında, trafik kazası sonrası meydana geldi. İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, sokağa ters yönden giren bir otomobilin 3 araçla çarpışmasının ardından patlama meydana geldi. Patlamada, 19 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı. Yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, patlamaya dair ‘saldırı ihtimalini’ araştırdıklarını açıkladı.

DHA