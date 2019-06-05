Olay, El Ariş kentinde meydana geldi. Yerel medya, El Ariş kentinde bulunan güvenlik noktasına silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Çıkan çatışmada 8 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği, 5 saldırganın ise öldürüldüğü belirtildi.

Saldırganların hangi örgüte mensup olduğuna dair herhangi bir açıklama ise yapıldı.

DHA