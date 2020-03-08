Mısır Sağlık Bakanlığı, ülkeye bir hafta önce gelen bir Alman vatandaşının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiğini, bunun, söz konusu virüs nedeniyle ülkedeki ilk ölüm vakası olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 60 yaşındaki bir Alman vatandaşının bir hafta önce Mısır'ın güneyindeki El-Uksur kentine geldiği, cuma günü ise doğudaki Hurgada kentine geçtiği belirtildi. Alman vatandaşının Hurgada'ya gelmesinin ardından kendisinde hastalık belirtileri görüldüğü ve hastaneye kaldırıldığı, yapılan tetkiklerin pozitif çıktığı kaydedildi.

Söz konusu kişinin solunum yetmezliği çekmesi nedeniyle yoğun bakıma alındığı, sonrasında durumunun kötüleştiği, bugün ise öldüğü aktarıldı.

Mısır'da son olarak Kovid-19 vaka sayısı 37 olarak açıklanmıştı.

3 bin 600 kişi öldü

Kovid-19 nedeniyle 3 bin 600 kişinin öldüğü, 60 bin 228 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Çin ana karasında 3 bin 97, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İtalya'da 233, İran'da 145, Güney Kore'de 50, ABD'de 19, Fransa'da 16, Japonya'da 12, İspanya'da 10, Irak'ta 4, Avustralya'da 3, İngiltere'de 2, Hollanda, İsviçre, San Marino, Tayland, Tayvan, Filipinler ve Arjantin'de birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin ana karasında 80 bin 696, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 108 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 45 kişide Kovid-19 tespit edildi.

"Worldometer"de yer alan, diğer ülkelerdeki vaka sayıları şöyle:

"Güney Kore 7 bin 313, İtalya 5 bin 883, İran 5 bin 823, Japonya 1157, Fransa 949, Almanya 847, İspanya 525, ABD 446, İsviçre 268, İngiltere 209, Hollanda 188, Belçika 169, İsveç 161, Norveç 157, Singapur 138, Avusturya 104, Malezya 93, Bahreyn 85, Avustralya 78, Yunanistan 66, Kuveyt 62, Kanada 60, Irak 54,Tayland 50, İzlanda 50, Mısır 48, Birleşik Arap Emirlikleri 45, Hindistan 39, Lübnan 28, Danimarka 27, San Marino 26, Çekya 26, İsrail 25, Portekiz 21, Vietnam 21, Cezayir 19, Brezilya 19, Finlandiya 19, İrlanda 19, Filistin 19, Umman 16, Rusya 15, Ekvador 14, Gürcistan 13, Romanya 13, Hırvatistan 12, Katar 12, Slovenya 12, Estonya 10, Azerbaycan 9, Arjantin 9, Meksika 7, Suudi Arabistan 7, Şili 7, Beyaz Rusya 6, Pakistan 6, Polonya 6, Filipinler 6, Peru 6, Yeni Zelanda 5, Kosta Rika 5, Fransız Guyanası 5, Macaristan 5, Afganistan 4, Endonezya 4, Senegal 4, Bulgaristan 4, Lüksemburg 3, Kuzey Makedonya 3, Bosna-Hersek 3, Malta 3, Slovakya 3, Kamboçya 2, Dominik Cumhuriyeti 2, Fas 2, Kamerun 2, Faroe Adaları 2, Maldivler 2, Güney Afrika 2, Andorra 1, Ermenistan 1, Ürdün 1, Letonya 1, Litvanya 1, Monako 1, Nepal 1, Nijerya 1, Sri Lanka 1, Tunus 1, Ukrayna 1, Butan 1, Kolombiya 1, Cebelitarık Britanya Denizaşırı Toprağı 1, Vatikan 1, Liechtenstein 1, Moldova 1, Paraguay 1, Sırbistan 1 ve Togo 1."









AA