Mısır'da acı verici bir olay yaşandı. 2. Lig mücadelesinde El Magd - El Zarqa karşılaşmasının 90+2'nci dakikası oynanırken El Magd, galibiyet golü attı. Takımın 53 yaşındaki teknik direktörü Adham El Selhadar, sevinç esnasında kalp krizi geçirerek yere yığıldı.

Herkes olay yerine koşarken Selhadar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Müdahaleler yeterli olmayınca Selhadar, hayatını kaybetti.

Kulüp 3 günlük yas ilan etti ve oyunculara izin verildi. Federasyon maçlarda saygı duruşu kararı aldı ve El Magd'ın sonraki maçını erteledi.

Selhadar futbolculuk döneminde Ismaily takımıyla şampiyonluk yaşamış ve ülke çapında tanınan bir futbol adamıydı.