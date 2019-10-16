Mısır'ın antik çağlardaki başkenti olan Luksor yakınlarında Asasif nekropolünde çok iyi korunmuş durumda, canlı renklerle boyanmış 20 ahşap tabut bulundu. Buluntuların M.Ö. 1994 ile 332 tarihine ait olduğu belirtiliyor.

Tabutların büyüklüğünü göz önünde bulunduran uzmanlar, bunların, bir kraliyet üyesine ya da yüksek rütbeli birine ait olabileceğini söyledi. Bu tarz durumlarda tabutların hayvanlarla ve hazineyle birlikte gömüldüğüne de dikkat çektiler.

2019'UN EN ÖNEMLİ OLAYI

Kahire Mısır Müzesi küratörü Muhamed Mokhtar, “Bu inanılmaz bir keşif. Bence Mısır’da 2019’un en önemli olayı” yorumunu yaptı. Bölgedeki kazıların devam ettiği ve daha fazla tabut bulunabileceği söyleniyor.

Arkeoloji meraklıları ve turistler dört gözle tabutların içinden çıkacak hazineleri görmeyi beklerken fırsatçı tur operatörleri şimdiden bu tabutları ziyaret için turlar düzenlemeye başladı bile...