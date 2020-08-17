Mayıs ayında yakalanarak iki yıl hapis cezasına çarptırılan sosyal medya kullanıcısı Mawada el Adham'ın ablası Rahime, "Şok içindeyiz. Yanlış bir şey yapmadı. Kız kardeşim suç işlemedi. Sadece meşhur olmak ve beğenilmek istiyordu" diyor

22 yaşında bir üniversite öğrencisi olan Mawada Mayıs ayında, TikTok ve Instagram'da şık kılıklar içinde ünlü şarkılara eşlik edip dans ettiği videolar paylaştırtan sonra tutuklandı ve "aile değerlerini ihlal etmek" suçlamasıyla hüküm giydi. Savcı videoların "ahlaka aykırı" olduğunu söylüyordu.

Ablası Rahima "Annem yatağından çıkamıyor. Sürekli ağlıyor. Bazen geceleri uyanıp Mawada'nın gelip gelmediğini soruyor" diyor.

Mawada videoları nedeniyle mahkemelerce hapis cezasına çarptırılan beş genç kadından biri. Hapis cezalarına ek olarak yaklaşık 20'şer bin dolar karşılığı para cezasına da çarptırıldılar.

"Tiktok kızları" diye tanınan ve sosyal medya yıldızı Haneen Hossam'ın da bulunduğu beşlideki diğer üç genç kadının isimleri açıklanmadı.

Rahima, kız kardeşinin sosyal medyada bir dizi önde gelen moda markası için modellik yaptığını anlatıyor: "Çok hırslıydı. Oyuncu olmayı düşlüyordu" diyor.

Uluslararası Af Örgütü'ne göre, savcılık Mawada'ya "ahlaka aykırılık" suçlaması yöneltiyor ve bu iddiaya kanıt olarak da dosyasında 17 fotoğraf yer alıyor. Mawada ise bu görüntülerin geçen yıl çalınan telefonundan sızdırıldığını söylüyor.

17 Ağustos'da dava temyiz mahkemesinde görüşülecek ve ablası Rahima en azından cezada indirime gidilmesini umuyor.

"Neden o?" diye soruyor öfkeyle, "Bazı sinema oyuncuları gayet açık giyiniyorlar. Onlara kimse bir şey demiyor."

Avukatı Ahmed Bahkiry'nin anlattığına göre, Mawada, mahkemenin kararı yüzüne karşı okunduğunda düşüp bayıldı. "Tamamen yıkıldı" diyor, "suçlamalar çok muğlak bir şekilde tarif edilmişti" diye ekliyor.

Mısır muhafazakarlığın yaygın olduğu bir ülke ve bazı Mısırlılar TikTok videolarının ahlaka aykırı olduğunu düşünüyor.

Davalarla ilgili olarak kimileri genç kadınları uygunsuz davranmakla ve "açık saçık" pozlar vermekle suçlarken, "Sadece eğleniyorlar, hapsedilmeleri gerekmezdi" diyenler de oldu.