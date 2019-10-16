Mısır'daki Krallar Vadisi'nde 20'yi aşkın antik tabut bulundu
Mısırlı arkeologlar, son yılların en önemli keşiflerinden biri olarak nitelendirilen antik tabutlar buldu. Mısır Antik Eserler Bakanlığı, Luksor şehri yakınlarında 20'den fazla tabut bulunduğunu açıkladı.
Nil Nehri'nin batısında, 'Krallar Vadisi' olarak bilinen bölgenin yakınındaki Asasif Gömütü'nde yer alan mezarların M.Ö. 664-332 yılları arasındaki döneme ait.
Birbirleriyle karşılıklı pozisyonda yerleştirilen tabutlar, üzerlerindeki rengarenk işlemelerle dikkat çekiyor.
İşlemelerin bunca yıla rağmen bozulmadan gelmiş olması o dönemin işlemelerin kalitesinin ve ölen kişiye yapılan törenlere verilen önemin göstergesi.
BBC'deki habere göre Mısır Antik Eserler Bakanlığı'na göre bulunan tabutlar son yıllarda yapılan en önemli ve en büyük keşiflerden biri.
Mısır Antik Eserler Bakanlığı geçen hafta, Luksor'un Batı Vadisi'nde antik bir "sanayi bölgesi" bulunduğunu da duyurmuştu.