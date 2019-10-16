Nil Nehri'nin batısında, 'Krallar Vadisi' olarak bilinen bölgenin yakınındaki Asasif Gömütü'nde yer alan mezarların M.Ö. 664-332 yılları arasındaki döneme ait.

Birbirleriyle karşılıklı pozisyonda yerleştirilen tabutlar, üzerlerindeki rengarenk işlemelerle dikkat çekiyor.

İşlemelerin bunca yıla rağmen bozulmadan gelmiş olması o dönemin işlemelerin kalitesinin ve ölen kişiye yapılan törenlere verilen önemin göstergesi.

BBC'deki habere göre Mısır Antik Eserler Bakanlığı'na göre bulunan tabutlar son yıllarda yapılan en önemli ve en büyük keşiflerden biri.

Mısır Antik Eserler Bakanlığı geçen hafta, Luksor'un Batı Vadisi'nde antik bir "sanayi bölgesi" bulunduğunu da duyurmuştu.