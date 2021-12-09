Dünya Mısır'ı kum fırtınası vurdu

Mısır'ı kum fırtınası vurdu

Dünya

Mısır'ı kum fırtınası vurdu

Mısır'ın başkenti Kahire, Giza, Sina, Yukarı Mısır ve Delta bölgelerinde kum fırtınası çıktı.

09 Aralık 2021, Perşembe 00:47 Son Güncelleme:
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Mısır'ın farklı noktalarında etkili olan kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle başkent Kahire, Giza, Sina, Yukarı Mısır ve Delta bölgesinde görülen kum fırtınası, gökyüzünün rengini sarıya çevirdi. Görüşme mesafesi düşerken, bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Meteoroloji servisi, önümüzdeki günlerde bölgedeki sert hava koşullarının devam etmesinin beklendiğini belirterek halkı evde kalma konusunda uyardı.

KAHİRE (İHA)

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