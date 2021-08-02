Misket köfte tarifi ve yapılışı: Misket köfte nasıl yapılır?
Patates ve kıyma ile yapılan en lezzetli tariflerden birisi de misket köfte tarifi. Yedikçe yedirten misket köfte tarifi, evde kolaylıkla yapılabilir. Peki, misket köfte nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Her lokmasında ayrı lezzet bulacağınız misket köfte tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
02 Ağustos 2021, Pazartesi 18:12 Son Güncelleme:
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Bazı yörelerde "topalak köfte" olarak bilinen misket köfte tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Köfte severler "misket köfte nasıl yapılır?" merak ediyor. Misket köfte tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası ve hazırlanışı...
MİSKET KÖFTE TARİFİ
Misket köfte malzemeler
- 30 gram tereyağı
- 15 taze küçük patates
- 10 kiraz domates
- 400 gram köftelik kıyma
- 2 dilim bayat ekmek içi
- 1 soğan
- 1 yumurta
- 2 çay kaşığı kimyon
Kızartmak için
- Ayçiçeği yağı
Süslemek için
- Birkaç dal maydanoz
- 1 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri
Bayat ekmekleri ıslatıp avucunuzun içinde sıkın ve ufalayın. Kıymayı yoğurma kabına alın. Ekmek içi, kıyılmış soğan, yumurta, tuz ve kimyonu ilave edip yoğurun. Cevizden biraz daha küçük parçalar koparın. Kızgın yağda kızartın. Taze patateslerin kabuklarını soyup ince dilimler halinde kesin. Tereyağını tavada ısıtıp patatesleri kavurun. Kiraz domatesleri ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Kızarmış köfteleri ve patatesli karışımı servis tabağına alın. Rendelenmiş kaşar peyniri ve birkaç dal maydanozla süsleyip servis yapın.