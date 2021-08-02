Misket köfte tarifi ve yapılışı: Misket köfte nasıl yapılır?

Bazı yörelerde "topalak köfte" olarak bilinen misket köfte tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Köfte severler "misket köfte nasıl yapılır?" merak ediyor. Misket köfte tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası ve hazırlanışı...

MİSKET KÖFTE TARİFİ

Misket köfte malzemeler

30 gram tereyağı

15 taze küçük patates

10 kiraz domates

400 gram köftelik kıyma

2 dilim bayat ekmek içi

1 soğan

1 yumurta

2 çay kaşığı kimyon

Kızartmak için

Ayçiçeği yağı

Süslemek için

Birkaç dal maydanoz

1 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

Misket köfte yapılışı

Bayat ekmekleri ıslatıp avucunuzun içinde sıkın ve ufalayın. Kıymayı yoğurma kabına alın. Ekmek içi, kıyılmış soğan, yumurta, tuz ve kimyonu ilave edip yoğurun. Cevizden biraz daha küçük parçalar koparın. Kızgın yağda kızartın. Taze patateslerin kabuklarını soyup ince dilimler halinde kesin. Tereyağını tavada ısıtıp patatesleri kavurun. Kiraz domatesleri ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Kızarmış köfteleri ve patatesli karışımı servis tabağına alın. Rendelenmiş kaşar peyniri ve birkaç dal maydanozla süsleyip servis yapın.



