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Misket kurabiye tarifi ve yapılışı: Misket kurabiye nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Yemek

Misket kurabiye tarifi ve yapılışı: Misket kurabiye nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?

Enfes lezzeti ve tek lokmalık yenmesiyle tadına doyamayacağınız misket kurabiye tarifi favori lezzetiniz olacak. Atıştırmalık lezzetler arayanlar misket kurabiye nasıl yapılır merak ediyor. Her lokmasında ayrı bir lezzet alacağınız misket kurabiye tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

10 Mart 2021, Çarşamba 14:35 Son Güncelleme:
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Misket kurabiye tarifi ile yaptığınız kurabiyelere misafirleriniz hayran kalacak. Sevdiklerinize hazırlamak için misket kurabiye tarifi arıyor ya da misket kurabiye nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Misket kurabiye tarifi, yapılışı ve püf noktası...

MİSKET KURABİYE TARİFİ

Misket kurabiye malzemeleri

  • 250 gram tereyağı
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 2 yemek kaşığı çörek otu
  • 2 adet yumurta(sarılar üzerine)
  • 1/2 paket kabartma tozu
  • 3 yemek kaşığı elma sirkesi
  • 2 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 2 su bardağı un(aldığı kadar)

Misket kurabiye yapılışı

Yumurta sarısı hariç tüm malzemelerinizi bir kaba alıp yoğurun. Hamurunuzdan parçalar kopartıp minik minik yuvarlayın. Yağlı kağıt serilmiş tepsinize yerleştirin. Üzerine yumurta sarısı sürüp çörek otu serpiştirin. 175 derecede üstü kızarana dek pişirin.

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