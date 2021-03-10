Misket kurabiye tarifi ile yaptığınız kurabiyelere misafirleriniz hayran kalacak. Sevdiklerinize hazırlamak için misket kurabiye tarifi arıyor ya da misket kurabiye nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Misket kurabiye tarifi, yapılışı ve püf noktası...

MİSKET KURABİYE TARİFİ

Misket kurabiye malzemeleri

250 gram tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı çörek otu

2 adet yumurta(sarılar üzerine)

1/2 paket kabartma tozu

3 yemek kaşığı elma sirkesi

2 yemek kaşığı pudra şekeri

1 tatlı kaşığı tuz

2 su bardağı un(aldığı kadar)

Misket kurabiye yapılışı

Yumurta sarısı hariç tüm malzemelerinizi bir kaba alıp yoğurun. Hamurunuzdan parçalar kopartıp minik minik yuvarlayın. Yağlı kağıt serilmiş tepsinize yerleştirin. Üzerine yumurta sarısı sürüp çörek otu serpiştirin. 175 derecede üstü kızarana dek pişirin.



