Misket limonu (Lime) nedir?

Lime ilk olarak Akdeniz'deki Malakka Yarımadası'nda ortaya çıktı, adı Farsça "limu" kelimesinden geliyor. 19. yüzyılda meyve yetiştiriciliği başladı. Küçük Antiller'de. Modern pazar, Meksika, Mısır ve Hindistan'dan meyve alıyor. Tam büyüme için ağaçların tropikal bir iklime ihtiyacı vardır. Tropiklerin nemli topraklarında büyürler, yüksek neme dayanırlar.

Vücut belli düzeyde vitamin, mineral gibi besinleri almak ister. Salatalarda veya meyve sularında bulunurlar. Her sebze veya meyve, içerisinde bu vitamin ve mineralleri taşır. Misket limonu, faydalı özellikleriyle diğer meyvelerin yerini alabilen mükemmel bir narenciye meyvesidir.

Bitkinin açıklamasına göre, yapraklar oval, koyu yeşil, tamamen pürüzsüz, 6x4 cm, yuvarlak bir aslan balığı ile bir yaprak sapına tutturulmuştur. Limon ağacı, ağacın büyüklüğünün yanı sıra tüm yıl boyunca güzel çiçek açmasıyla hayranlık uyandırır. Çapı 2 cm'ye kadar küçük beyaz çiçekler. Yaprak akslarında Mayıs-Haziran aylarında 2-8 çiçeğin salkımları oluşur. 4-5 yıllık bitki yaşamında ilk meyve verir.

Misket limon nerelerde kullanılır?

Aroma hoş, taze ve güçlüdür. Dıştan limon melezi olan ve etroga adı verilen başka bir turunçgil meyvesiyle çaprazlanmış olan limona benzer. Gerçek misket limonu ekşi bir tada sahiptir ve dilimleri üzerinde beyaz damarlı yeşil renktedir. Yemeklerde ve salatalarda rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Misket limon, asitliği yüksek kişiler veya mide ülseri olan kişiler için tavsiye edilmeyen mide suyunun aktif gelişimine katkıda bulunur. Dişler için lime kullanımı tartışmalı bir konudur. İçerdiği asitler diş minesini tahrip edebilir. Bu nedenle bu narenciye meyvesini tükettikten sonra ağzınızı su ile çalkalamalısınız.

Misket limon nasıl yetiştirilir?

Bitkiyi güneş yanığından koruyun. Yetiştiriciler, odayı canlı bitkilerle süslemek ve kendi ağacından lime tatmak isteyenler arasında oldukça popüler olan dekoratif çeşitler geliştirdiler. Bitki odasında, doğrudan güneş ışığının düşmediği doğu ve batı tarafları seçilmiştir. Gün ışığı saatleri 10 ila 11 saat olmalıdır, taraf kuzeydeyse bir lamba ile aydınlatın. Misket limon ağacını güney tarafa koymayın. Camdan yansıyan ısı ve güneş ışığı ağacı yok edecektir.

İlkbahar ve yaz aylarında, iç ortam sıcaklığı sonbahar ve kış aylarında 32 ile 35 ° C arasında ve en az 9 ile 16 ° C arasında tutulmalıdır. Sıcaklık rejimine uyulmazsa bitki büyümesini ve gelişmesini yavaşlatır. Yumurtalık ve tomurcuklar soğuk çırpıda düşecek ve meyve vermeyecektir.

Lime, tropiklerden bir turunçgil meyvesidir. Diğer meyvelere zarar veren nem ve ısıyı sever. Doğal koşullara uygun yerlerde yetiştirin.

Misket limonun özellikleri nelerdir?

C, A, B vitaminleri, kalsiyum, demir ve fosfor bakımından güçlüdür. Bu narenciye meyvesi, damar ve kalp hastalıklarına karşı profilaktik olarak önerilmektedir. Misket limon, içerdiği askorbik asit ve potasyum sayesinde kan damarlarının duvarlarını güçlendirmeye yardımcı olur.

Misket limonda, bulunan uçucu yağlar, sindirimi normalleştirir ve iştahı artırır. Limon suyu, antiviral ve antiseptik olarak ve ayrıca yaraları iyileştirmek için kullanılır. Dudaklarda oluşan uçuk, ateş, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıkları tedavi etmek için oldukça önemlidir. Lime suyu da kozmetikte değerlendirilir, kremlere ve losyonlara eklenir. Bu araçlar hücreleri harekete geçirir ve kırışıklıkları önler. Ek olarak, misket limonu sinir sistemini yatıştırır ve ruh halini iyileştirmeye yardımcı olur, iyi bir sakinleştiricidir.



