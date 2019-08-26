misli.com’da canlı bahis başlıyor! İşte ilk maç... İddaa’da yepyeni bir dönem başlıyor ve misli.com’da canlı bahis perdesi açılıyor! Ezgi Toper ve Can Tongo, bahis severlerin canlı bahisle ilgili merak ettikleri tüm detayları misli.com kullanıcıları için konuştu…