NAPOLI – LIVERPOOL

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde günün sonucu en çok merak edilen maçlarından birinde Napoli ile Liverpool, San Paolo Stadyumu’nda kozlarını paylaşırken Canlı Bahis heyecanını her zaman olduğu gibi Misli.com’da yaşayacaksınız. Sezona flaş skorlarla giren Napoli, ligde 3 puan alabildiği 7 gollü iki maçın ardından Sampdoria karşısında rahat kazandı. Ev sahibinde Dries Mertens ve Lorenzo Insigne şu ana kadar ki performanslarıyla dikkati çekerken, önemli bir eksik yok.

Beklendiği gibi İngiltere Premier Lig’de sezon fırtına gibi başlayan Liverpool, son olarak Newcastle United karşısında üç puanı alırken 5’te 5 yaptı. Tottenham’ı devirerek geçen sezon Devler Ligi’nde kupayı müzesine götüren Liverpool, bu sezonda da ipi en önde göğüslemek istiyor. Konuk ekipte kaleci Alisson Becker’in sakatlığı sürerken, savunmacı Andrew Robertson’ın durumu şüpheli.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

İki ekip Avrupa kupalarında grup aşamalarında 4 kez karşılaşırken, 3 maç 2,5 Gol Altı bitti.

Liverpool geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasında deplasmanda oynadığı 3 maçı da kaybetti.

Son iki Şampiyonlar Ligi sezonunda en fazla maç kazanan (15) ve en fazla gol atan (65) takım Liverpool.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih Liverpool’un finali kazanacağı yönünde. Bu maçı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %35’i konuk ekibi şanslı görüyor.

Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği ikinci tercih ise maçta en azından 3 gol atılacağı yönünde. Bu maçı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin yaklaşık %21’i mücadele2,5 Gol Üstü olur diyor.

MİSLİ.COM YAZARI HALİL İBRAHİM AĞIŞ NE DİYOR?

Şampiyonlar Ligi E Grubunun iki favori ekibi ilk maçta zorlu bir karşılaşmaya çıkıyor. Özellikle geçen sene yine aynı grupta mücadele eden ve evinde sadece Liverpool’u 1-0 yenen Napoli ekibi grubu üçüncü olarak bitirip yoluna UEFA Avrupa Liginde devam etmişlerdi. Çeyrek Final turunda eşleştiği Arsenal iki maçı kaybedip kupaya veda etmişlerdi. Bu sezon lige güzel bir giriş yaparak üst sıralar için mücadele edecek Napoli 2 maçını kazanırken sadece Juventus’a karşı 4-3 kaybetti. Tecrübeli hoca Carlo Ancelotti bu sezon hata yaşamamak adına geniş bir kadro oluşturdu. İleri uçta Mertens, Insigne ve Lozano gibi hareketli rakip kaleyi zorlayacak önemli isimleri bulunuyor. Mutlaka bu ilk karşılaşmada taraftar desteğiyle maça hızlı bir giriş yapacaklardır.

Liverpool ise geçen sezon Avrupa’nın en büyüğü olduğunu ispatladı. Öncelikle Şampiyonlar Ligi Finalinde Tottenham’ı 2-0 yenerek mutlu sona ulaşan konuk ekip Vodafone Arena’daki oynanan Süper Kupa Finalinde eşleştiği Chelsea önünde normal süresi 2-2 biten karşılaşmayı penaltılarda 5-4 yenmeyi başarıp iki kupanın sahibi oldu. Bu sezon lige muhteşem bir giriş yapan Liverpool Jurgen Klopp’la başarılı çıkışlarına devam ediyor. Oynadığı 5 maçta sahadan seri galibiyetle ayrılan Liverpool Mohamed Sallah ve Sadio Mane’yle çok formda bir performans sergileyip mutlaka rakip kalede gol arayacaklar. Bu karşılaşmada iki ekipte galibiyetle başlamak adına karşılıklı goller bulup mücadeleyi 2.5 Gol Üstüne taşırlar.