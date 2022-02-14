Kanserle savaşan çorba: Miso çorbası tarifi

Ana malzemelerinden birisi baharat olan miso çorbası tarifi, her derde deva bir çorba. Peki, miso çorbası nasıl yapılır? Tam bir sağlık deposu olan miso çorbası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

MİSO ÇORBASI TARİFİ

Miso çorbası malzemeler

80 g miso (Soya fasulyesi püresi)

40 g peynir tofu (Zar şeklinde doğranmış)

8 g wakame (Yosun ve zar şeklinde doğranmış)

600 g balık suyu

5 g kobu (Kurutulmuş deniz yosunu)

5 g katsubishi (Kurutulmuş orkinos yongası)

4 g Çin tuzu (Veya normal tuz)

20 g soya sosu

750 ml su

2 g taze yeşil soğan (Çok ince doğranmış)

MİSO ÇORBASI YAPILIŞI

Kobu, miso ve katsubishiyi bir tencereye alarak suyu ilave edin ve kaynattıktan sonra süzün.

Süzülen sosu tekrar bir tencereye alın ve tofu ile yosunu ilave ederek kaynamaya bırakın.

Kaynayan çorbayı servis kaselerine alın ve üzerine yeşil soğan ilave ederek servis edin.



