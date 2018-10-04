Özlem Kaymaz, Miss Turkey yarışması ve estetik hakkında şu yorumları yaptı:

'GÜZELLİK İNSANIN İÇİNDEDİR LAFI KLİŞE GELİYOR AMA DOĞRU'

"Biz o akşam yarışmayı ailece izledik. Kıyaslamaya girmedik. Sadece kızımızı seyrettik. Şevval'in birinci olacağını hiç tahmin etmedim. Biz yarı Hollandalı bir aileyiz. Tara, kendisine bir şey yaptırmak istediğinde parayı kendisi öder. Tara için bu sonucun olmasından mutluyum, her şey olması gerektiği gibi oluyor.

Benim yüzümde estetik yok. Bizim zamanımızda her şey çok zordu. Güzellik insanın içindedir lafı klişe geliyor ama doğru. Estetik olan kimseyi yargılamıyorum. Estetik yaptıran herkes 'psikolojik nedenlerle' yaptırdığının tabii ki farkında. İnsanlar yaptırırken belli nedenlerle yaptırıyor. O yüzden kimseyi eleştirmiyorum.

Benim yarışma jürimdeki plastik cerrah Onur Erol, yarışmadan 15 dakika sonra 'Sen bana gel burnunu yapalım' dedi. Travma yaşadım. Sonra gittim, çizimler falan yapıldı. Sonra vazgeçtim. Türkiye güzelliği bir amaç değil, daha büyük adımlar için bir araç. Bazı kızlar için oyunculuğa adım atmak için kullanılıyor olabilir. Aslında o taç daha iyi işlerde kullanılıp, on binlere yüz binlere ulaşmak için kullanılabilir.

Özlem Kaymaz, oğlu Daniel'in hastalık dönemlerini şu sözlerle anlattı:

'DOĞUMDA BANA BEBEĞİ GÖSTERMEDİLER'

19 Eylül'de oğlum Daniel'in ameliyat günüydü. Yarışma 24 Eylül'deydi. Daniel doktorlara 'Ameliyatı erteliyorum. Tara'nın yanında olmak istiyorum' dedi. Ameliyat ertelendi. Önümüzdeki günlerde hastaneye yatması lazım çünkü nefes yollarında sıkıntı var. Alt çenesi hiç gelişmemiş bir şekilde dünyaya geliyor ve bu durum 3 hayati şeyi etkiliyor. Daniel şu anda İngilizce, Hollandaca ve Türkçe konuşuyor, yazıyor. Parmak eksikliği vardı, giderildi. Başparmak tamamlandı. Çok ilginç, vücudun bütün kemikleri yaşla büyüyor. Çene kemiği sabit kalıyor. Doğumda bana bebeği göstermediler, 2 saat sonra görebildim. O süre içinde Daniel'in vücudundaki eksikliklerle ilgili o kadar çok şey duydum ki.Hilkat garibesiyle karşılaşacağımı düşündüm. Ya evladıma bakmak istemezsem. Ya onu sahiplenmezsem fikrinin suçluluğu vardı üzerimde. 2 saat sonra bana 'tanışın ve vedalaşın' dediler. Çünkü başka hastaneye gidecekti. Nefes alamıyordu. 'Küçük meleğim iyi şanslar' dediğimi hatırlıyorum.

(Nager Sendromu: Çok nadir görülen bu doğumsal hastalığın şimdiye kadarki vaka sayısı 90. Başlıca belirtisi yüz, yanak ve çene bölgesinin yeterince gelişmemesi. Hastalarda kafatası anomalisi ile birlikte ciddi nefes alma, yemek yeme ve konuşma engeli yaratıyor.)

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'TARA'YI İLK GÖRDÜĞÜMDE BU BENİM OLAMAZ DEDİM'

Tara için 'Türkçe bile konuşmuyor', 'Türkiye'de yaşamıyor' dediler. Tara, Türkiye vatandaşı. TC kimliği var ve Türkçe konuşuyor. Aslında birinci ve üçüncü Türkiye'de yaşamıyor. Tara'yı ilk gördüğümde verdiğim tepkiyi hatırlıyorum 'bu benim olamaz' dedim. İlk konuşması 1 Nisan'da hiç unutmuyorum. Bir kızla bahçede oynuyordu. Ben mutfaktaydım, bulaşık yıkıyordum. Tara'nın ağzının oynadığını gördüm. 'Tara konuşuyor, Tara konuşuyor' diye bağırmaya başladım.

Ben, annem, kız kardeşim, babannesi ve babasıyla konuşuyor. Onun dışında kimseyle konuşmuyor. Patates kızartması, makarna ve pilavla büyüdü. 11 yaşına kadar et yemedi, beni çıldırttı.

Tara Davies 'estetik yaptırır mısın?' sorusuna şu yanıtı verdi:

"Ben estetik yaptırmam. Kardeşim dünyaya çok eksik bir listeyle geldi. Onun yüzüne baktığımda benim estetik yaptırmam haksızlık olur diye düşünüyorum."







