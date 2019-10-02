Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu oldu Miss Turkey 2019’un büyük finali bu akşam Grand Pera Emek Sahnesi’nde yapıldı. 20 aday, Türkiye’nin en güzel kızı seçilebilmek için podyuma çıktı. Yarışmayı Simay Rasimoğlu kazandı