Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu oldu
Miss Turkey 2019’un büyük finali bu akşam Grand Pera Emek Sahnesi’nde yapıldı. 20 aday, Türkiye’nin en güzel kızı seçilebilmek için podyuma çıktı. Yarışmayı Simay Rasimoğlu kazandı
Miss Turkey'de 1 numarada yer alan 22 yaşındaki Simay Rasimoğlu 1. oldu.
Simay Rasimoğlu, boyu 1.88. Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon bölümü mezunu.
Tacını geçen yılın birincisi 1999 doğumlu Şevval Şahin'den devraldı.
Simanur Rasimoğlu, Türkiye'yi İngiltere'de düzenlenecek olan "Miss World 2019" yarışmasında temsil edecek.
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İkinci kim oldu?
Miss Turkey'de ikinciliği Bilgi Nur Aydoğmuş kazandı.
Ülkemizi bu yıl Filipinler’de gerçekleşecek olan Miss Universe yarışmasında Bilgi Nur Aydoğmuş temsil edecek.
Miss Turkey 2019 3. güzeli
Üçüncülüğü Büşra Turan kazandı. Büşra Turan, Türkiye'yi Polonya'daki 'Miss Supranational 2019' yarışmasında temsil edecek.