Miss Turkey 2021 birincisi olan isim, ülkemizi Miss World’de temsil edecek. Birbirinden güzel 20 finalistin podyuma çıktığı gecenin sonunda Türkiye’nin en güzel kadını seçildi. Miss Turkey 2021 birincisi kimdi oldu? Miss Turkey 2021 birincisi kimdir? Miss Turkey 2021 ikincisi ve üçüncüsü…

MİSS TURKEY 2021 BİRİNCİSİ KİMDİ OLDU?

Miss Turkey 2021 birincisi yarışmada 14 numara ile yer alan Dilara Korkmaz oldu.

MİSS TURKEY 2021 BİRİNCİSİ KİMDİR?

Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz, 23 yaşında ve 1.77 boyunda.

Dilara Korkmaz, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Finans Yüksek Lisans Bölümü'nde 2. sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam ediyor.

Dilara Korkmaz, 2010 yılında 4. olan Dilay Korkmaz’ın kardeşi. Çin'de Miss İnternational yarışmasına katılan Dilay Korkmaz, 80 yarışmacı arasında ilk 15'e girmişti.

MİSS TURKEY 2021 İKİNCİSİ VE ÜÇÜNCÜSÜ

Miss Turkey 2021 yarışmasında Cemrenaz Turhan ikinci, Şira Sahilli ise üçüncü seçildi.