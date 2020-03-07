Magazin Miss Turkey güzeli Şeval Şahin Kendall’a rakip

Miss Turkey güzeli Şeval Şahin Kendall’a rakip

Magazin

Miss Turkey güzeli Şeval Şahin Kendall’a rakip

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla Kendall Jenner’a meydan okudu.

07 Mart 2020, Cumartesi 08:48 Son Güncelleme:
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Kardashian ailesinin en küçük fertlerinden biri olan 24 yaşındaki Kendall Jenner, geçen günlerde bikinili bir fotoğraf paylaştı. Sosyal medyada çok konuşulan fotoğraf yaklaşık 10 milyon beğeni aldı.

2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin Miami’de tatile çıktı. Instagram’da paylaştığı videolarıyla ünlü model Kendall Jenner’a meydan okudu. Kendall, Bahamalar tatilinden bikinili pozlarıyla sosyal medyayı sallamıştı.

Jenner’ın bu pozu 9.2 milyon beğeni aldı. 


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