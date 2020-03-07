Miss Turkey güzeli Şevall Şahin Kendall’a rakip

Kardashian ailesinin en küçük fertlerinden biri olan 24 yaşındaki Kendall Jenner, geçen günlerde bikinili bir fotoğraf paylaştı. Sosyal medyada çok konuşulan fotoğraf yaklaşık 10 milyon beğeni aldı.

2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin Miami’de tatile çıktı. Instagram’da paylaştığı videolarıyla ünlü model Kendall Jenner’a meydan okudu. Kendall, Bahamalar tatilinden bikinili pozlarıyla sosyal medyayı sallamıştı.

Jenner’ın bu pozu 9.2 milyon beğeni aldı.