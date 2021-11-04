Magazin Miss World yarışmacısı ölü bulundu!

Miss World yarışmacısı ölü bulundu!

Magazin

Miss World yarışmacısı ölü bulundu!

Eski Miss World yarışmacılarından 24 yaşındaki Portekizli model Layla da Costa iş için gittiği İtalya'da ölü bulundu.

04 Kasım 2021, Perşembe 21:35 Son Güncelleme:
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Eski Miss World yarışmacısı, imzaladığı Lizbon merkezli ajans Face Models aracılığıyla çalışmak için İtalya'nın kuzeyinde bulunan Emilia-Romagna'ya gitmişti.

Face Models'in sahibi Fatima Lopes, genç modelin ölümüyle ilgili, Portekizli haber ajansına verdiği demeçte İtalyan doktorların genç kadının kalp krizi geçirdiğini söylediğini belirtti.

Face Models'in sahibi Lopes'in açıklamalarını ise henüz yerel yetkililer onaylamadı. İtalyan yetkililer, ölüm nedenini henüz doğrulamadı. Kadının bilinen hiçbir sağlık sorunu olmadığı ise basında çıkan haberler arasında yer aldı.

Layla'nın bağlı çalıştığı ajans genç modelin ölümünü şu sözlerle duyurdu:

"Face Models ailemizin bir üyesi olan nezaket, alçakgönüllülük, kararlılık, profesyonellik ve birçok nitelikle donatılmış genç modelimizin erken ölümünü çok derin bir üzüntü ile öğrendik.

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