Misvak Orucu Bozar mı?

Hadislere göre misvak kullanmak orucu bozmaz. “Ben Resulullah Sallallâhu Aleyhi Vesellemi, oruçlu iken misvak kullandığını sayamayacağım kadar çok gördüm.”

(Buhari, Savm: 27; Ebu Dâvud, Savm: 26; Tirmizî, Savm: 29) Hadisten anlaşılacağı üzere İslam peygamberi Hz. Muhammed'in oruç ayında misvak kullanmıştır. Bu nedenle misvak oruç bozmaz görüşü belirtilmiştir. Kullanılan misvak ıslaksa veya suya batırılmışsa kullanımında oruç bozulur.

Oruçluyken Misvak Kullanmak Orucu Zayıflatır mı?

Kuru misvak kullanımı orucu zayıflatmaz. Kişi imsak vaktinde, gün içerisinde veya iftara yakın zamanda misvak kullanabilir. Bu durumun orucu bozacağı söylenemez. Alimler, misvak kullanımı dikkatle yapılırsa orucu bozmayacağını ifade etmişilerdir. Misvak çubuğunun ıslak olmamasına dikkat edilmesi, herhangi bir yiyecek parçasının misvak olmaması kullanımı için uygunluk sağlar.

Misvak Orucu Etkiler mi?

Misvak kullanımının oruç üzerinde etkisi alimler tarafından tartışılan konular arasında yer alır. İslam peygamberi Hz. Muhammed'in oruçluyken misvak kullandığı hadislerden bildirilmiştir. Bu nedenle oruçlu kişilerin misvak kullanmasında sakınca görülmemiştir. Ancak her durumda olduğu gibi misvak kullanırken de dikkat edilmesi gerekir. Dikkat edilmesi gereken en önemli konu, misvak çubuğunun kuru olmasıdır.

İslam'a ve Diyanete Göre Misvak Kullanmak

İslam'a göre oruçluyken misvak kullanmak hadislerle ifade edilmiştir. “Oruçlu, günün başında ve sonunda misvak kullanır.” (Buhari, Savm 25) Bu hadis ile misvak kullanmanın oruç ayında mümkün olduğu ifade edilmiştir. Misvak çubuğunun ıslak olmasının orucu bozup bozmayacağı tartışılan durumlardan biridir.

Diyanetin (https://kurul.diyanet.gov.tr/Cevap-Ara/41/misvak-kullanmanin-hukmu-nedir--dislerin-fircalanmasi-misvak-kullanmak-yerine-gecer-mi-?enc=QisAbR4bAkZg1HImMxXRn5PJ8DgFEAoa2xtNuyterRk%3d) sayfasında misvakla ilgili bilgi mevcuttur.

"Abdest alırken misvak ve benzeri bir şeyle ağız ve diş temizliğini yapmak sünnettir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 44). Zira bu temizlik fıtrattan sayılmaktadır (Müslim, Taharet, 56; Ebû Dâvûd, Taharet, 29). Allah Resûlü (s.a.s.) bir hadislerinde, “Ümmetime ağır gelmesinden (meşakkat) endişe etmeseydim, onlara her namaz vaktinde dişlerini misvakla temizlemelerini emrederdim.” (İbn Mâce, Tahâret, 7) buyurmuştur.

Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulamasında ağız ve diş temizliği asıl olup, o dönemde diş temizliğinde misvak kullanılmakta idi. Bugün misvak yerine diş fırçası kullanılmaktadır. Ağız ve diş sağlığı için uygun olan herhangi bir ürünün veya yöntemin kullanılmasıyla bu sünnet yerine getirilmiş olur.''

Ramazan'da Misvak Orucu Neden Bozmaz?

İslam'da birçok konuda olduğu gibi peygamberimizin hayatı örnek alınır. Onun yaptıkları ve Kur'an'ın emrettikleri üzere yol inşa edilebilir. Buna göre misvak kullanırken içerisinde yer alan besinler mideye ulaşabilir. Ancak İslam peygamberinin misvak kullanmış olması vesilesiyle, alimlere misvak orucu bozma yorumu bırakılmıştır.

Kimi alimler ıslak misvak kullanımının mekruh olabileceği yönünde görüşlerini ifade etmiştir. Genel anlamda misvak kullanımının orucu bozmamasının nedeni olarak Hz. peygamberin kullanmış olması olarak gösterilebilir.

Oruçta Misvak Kullanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Alimler, misvak kullanımının herhangi bir sebeple orucu bozmayacağını ifade ederler. Bazı ilim insanları misvak kullanımının ölçülü olarak yapılması gerektiğini belirtirler.

Oruçken peygamberimizin yaptığı gibi günde en fazla 3 kez misvak kullanılmalıdır.

Misvak çubuğunun çok fazla ıslak olmamasına dikkat edilmelidir. Islaksa kurutup kullanılması daha yerinde olur görüşü belirtilir.

Misvak kullanırken çiğnememeye dikkat edilmelidir.

Kullanım öncesi ve sonrası misvak çubuğu güzelce temizlenmelidir. Üzerine yiyeceklerin yapışmadığından emin olunmalıdır.

Bu durumlara dikkat edilerek oruç ayında misvak kullanmak orucu bozmayacaktır. Misvak çubuğunu susuzluğu gidermesi amacıyla ıslatıp kullanmak, orucu bozabilecek durumlar arasında yer alır.