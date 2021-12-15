MİT ile TSK'dan operasyon! 6 terörist etkisiz hale getirildi
MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gara'da gerçekleştirdiği operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.
15 Aralık 2021, Çarşamba 11:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Milli İstihbarat Teşkilatı ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği ortak operasyonla Irak'ın kuzeyi Gara'da 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirilen ortak operasyonda 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve TSK 13 Aralık'ta Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde ortak operasyon düzenledi. Operasyonda, 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
BUNLARI DA OKUYUN