MIT, ıslandığında uyarı veren akıllı bebek bezi geliştiriyor

Onur Binay/posta.com.tr

MIT araştırmacıları, çevredeki materyal ıslandığında kablosuz bir sinyal yayan RFID etiketi olan bir bebek bezi geliştirdi. Bezin içinde yer alan sensörlü mekanizma, ıslaklık hissettiğinde karşı tarafa haber veriyor.

Sıvıyı emmek için kullanılan “Hidrojel”, bebek bezleri ve petlerde halihazırda zaten kullanılıyor. Hidrojel ıslandığında, şişiyor ve iletkenliği artıyor. Daha sonra da RFID etiketini tetikliyor. RFID etiketleri, her biri 40 dolara mal olan tekrar kullanılabilir sensörler. Diğer internet bağlantılı bebek bezlerine kıyasla kısmen daha ucuzlar. Basit bir kullanıma sahip olan bezlerin kullan-at şeklinde olması planlanıyor.

Bu akıllı bezler, aynı zamanda içinde bulundurduğu teknoloji sayesinde bebeklerin kabızlık, inkontinans yani idrar kaçırma gibi problemlerini de sistemine kaydedip ebeveyne uyarı gönderiyor. Yeni sensör özellikle yenidoğan ünitelerinde çalışan ve aynı anda birden fazla bebeğe bakan hemşireler için de yararlı olabilir

MIT AutoID Laboratuvarı araştırmacısı Pankhuri Sen, ıslak bezleri tespit etmek için bir bebeğin odasına internete bağlı bir RFID okuyucunun yerleştirilebileceğini, bu noktada bir bakıcının veya annenin telefonuna ya da bilgisayarına bezin ıslandığına dair bir bildirim gönderebileceğini ifade etti. Akıllı bezlerden sadece bebeklerin değil yaşlıların ya da hayvanların da yararlanabileceği belirtildi.

Bezler hala geliştirilme aşamasında olduğundan ne zaman piyasaya çıkacağı belli değil.



