MİT operasyonunda PKK'nın sözde yöneticisi Taybet Bilen öldürüldü
MİT operasyonunda PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen öldürüldü. Son dakika haberine göre Irak'ın Kerkük kırsalında düzenlediği operasyonda Taybet Bilen dışında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
22 Ekim 2021, Cuma 14:20 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre; MİT'in, Irak'ın Kerkük kırsalında düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen, beraberindeki 2 teröristle etkisiz hale getirildi.
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