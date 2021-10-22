Türkiye MİT operasyonunda PKK'nın sözde yöneticisi Taybet Bilen öldürüldü

MİT operasyonunda PKK'nın sözde yöneticisi Taybet Bilen öldürüldü

Türkiye

MİT operasyonunda PKK'nın sözde yöneticisi Taybet Bilen öldürüldü

MİT operasyonunda PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen öldürüldü. Son dakika haberine göre Irak'ın Kerkük kırsalında düzenlediği operasyonda Taybet Bilen dışında 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

22 Ekim 2021, Cuma 14:20 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre; MİT'in, Irak'ın Kerkük kırsalında düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen, beraberindeki 2 teröristle etkisiz hale getirildi.

Ayrıntılar birazdan...


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