Türkiye MİT operasyonuyla yakalanmıştı! Selahaddin Gülen Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi
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MİT operasyonuyla yakalanmıştı! Selahaddin Gülen Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi

Türkiye

MİT operasyonuyla yakalanmıştı! Selahaddin Gülen Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının operasyonuyla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Selahaddin Gülen, Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

31 Mayıs 2021, Pazartesi 23:03 Son Güncelleme:
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Selahaddin Gülen'in işlemlerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde devam edilecek.

Selahaddin Gülen'in, FETÖ/PDY'nin sözde ülke sorumluları arasında yer alan birçok isimle akrabalık bağı olan örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edilmiş, örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlenmişti.

Gülen, MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilmişti.

AA

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