Türkiye MİT, PKK'nın sözde lojistik sorumlusunu yakalayıp Türkiye'ye getirdi

MİT, PKK'nın sözde lojistik sorumlusunu yakalayıp Türkiye'ye getirdi

Türkiye

MİT, PKK'nın sözde lojistik sorumlusunu yakalayıp Türkiye'ye getirdi

PKK/KCK - PYD/YPG'nin sözde lojistik sorumlusu MİT operasyonuyla Sincar'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

10 Şubat 2021, Çarşamba 16:54 Son Güncelleme:
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Irak'ın Suriye sınırında yer alan ve PKK/KCK'nın kontrolündeki Ezidi nüfusun yoğun olduğu Sincar'da sözde lojistik sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen "Laşer" kod adlı İbrahim Parım, MİT'in operasyonuyla yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulanma süreci devam eden Parım'ın, Suriye/Kobani'de yaşanan çatışmaları protesto etmek amacıyla örgüt tarafından 6-8 Ekim 2014'te Van'da düzenlenen sokak eylemlerinde yer aldığı, 2015'te ise terör örgütünün kırsal kadrosuna katıldığı belirlendi.

Kritik operasyonla ilgili CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan, canlı yayında şu bilgileri verdi:

''Sincar önemli bir bölge. Irak ile Suriye'nin sınır hattında... 'Laşer' kod adını kullanıyordu. Ankara'da sorgu süreci devam ediyor. Sorgusu MİT ve Emniyet koordinesinde gerçekleşiyor. Parım'ın 6-8 Ekim 2014'te Van'daki sokak eylemlerine katıldığı tespit edildi. Parım, 2015'te de terör örgütünün kırsal kadrosuna katıldı ve terör örgütünün lojistik sorumlusu olarak Sincar'da bulunuyordu. ''
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