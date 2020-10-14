MİT tırları davasında yargılanan Can Dündar için istenen ceza belli oldu
MİT tırları davasında yargılanan Can Dündar hakkında mütalaasını veren savcı, Dündar'ın terör örgütüne yardım ile siyasi ve askeri casusluk suçundan 35 yıla kadar hapsini talep etti.
14 Ekim 2020, Çarşamba 14:37 Son Güncelleme:
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MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara Cumhuriyet Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde yer verdiği gerekçesiyle çarptırıldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay'ca bozulan Can Dündar'ın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı.
Savcı, Dündar hakkında "Siyasal veya askeri casusluk" ve "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçlarından 22,5 yıldan 35 yıla kadar hapis talep etti.
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