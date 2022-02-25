MİT ve Emniyet ortak operasyon düzenledi! 3 DEAŞ'lı yakalandı!
MİT ve Emniyet'in birlikte yürüttüğü operasyonda DEAŞ'a mali yardım sağlayan şebeke üyeleri Tunus uyruklu Mahmoud Jabran, Lübnan uyruklu Mohannad Mehi Aldıne ve Suriye uyruklu Husam Elhumeydi, İstanbul, Ankara ve Mersin’de yakalandı.
25 Şubat 2022, Cuma 16:31 Son Güncelleme:
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MİT ve Emniyet’in ortak operasyonu ile DEAŞ mensuplarına mali yardım sağlayan şebeke üyelerinden Tunus uyruklu Mahmoud Jabran, Lübnan uyruklu Mohannad Mehi Aldıne ve Suriye uyruklu Husam Elhumeydi, İstanbul, Ankara ve Mersin’de yakalandı.