MİT ve Emniyet’in ortak operasyonu ile DEAŞ mensuplarına mali yardım sağlayan şebeke üyelerinden Tunus uyruklu Mahmoud Jabran, Lübnan uyruklu Mohannad Mehi Aldıne ve Suriye uyruklu Husam Elhumeydi, İstanbul, Ankara ve Mersin’de yakalandı.









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