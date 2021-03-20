MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ'nün kritik ismi yakalandı
FETÖ Silahlı Terör örgütü üyeliğinden aranan eski Danıştay Üyesi ve Trabzon ili Yargı ve Kaymakamlar imamı Kasım Davas, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüyle MİT’in ortak operasyonu sonucunda Çankaya ilçesinde yakalandı.
20 Mart 2021, Cumartesi 13:01 Son Güncelleme:
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Firari FETÖ üyelerinin yakalanması için özel ekip kuran Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Milli İstihbarat Teşkilatı ile yaptıkları koordineli çalışma sonrasında FETÖ üyesi eski Danıştay üyesi Kasım Davas'ın Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesinde lüks bir sitede saklandığını tespit edildi. Adresi belirledikten sonra polis ekipleri baskın yaptığı sırada, Davas, arabayla kaçmaya çalıştı.
Sitenin girişinde polis ekipleri tarafından yakalanan Kasım Davas gözaltına aldı.
FETÖ itirafçısı eski Gemlik Kaymakamı Cahit Işık ifadesinde "Kasım Davas'ın Trabzon ilindeki hakim, savcı ve kaymakamların imamı olduğu ve kendileriyle ayda bir toplantı gerçekleştirdiğini anlatmıştı. Trabzon Yargı ve Kaymakamlar imamı olan Eski Danıştay üyesi Kasım Davas yargılandığı davada 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Sabah - Ömer Çetin