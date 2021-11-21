Türkiye MİT ve Katar'dan ortak operasyon! Libya'da 2 yıldır alıkonulan Türkler getirildi

MİT ve Katar'dan ortak operasyon! Libya'da 2 yıldır alıkonulan Türkler getirildi

Türkiye

MİT ve Katar'dan ortak operasyon! Libya'da 2 yıldır alıkonulan Türkler getirildi

MİT ve Katar istihbaratının ortak operasyonuyla Libya'da 2 yıldır alıkonulan 7 Türk yurda getirildi.

21 Kasım 2021, Pazar 12:51 Son Güncelleme:
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Libya'da 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı Milli İstihbarat Teşkilatı ve Katar'ın ortak operasyonuyla yurda getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurda getirilen vatandaşlarla telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti

Libya'nın doğusunda asılsız iddialarla yaklaşık 2 yıldır alıkonulan 7 Türk vatandaşı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Katar İstihbarat Teşkilatı ile müşterek çalışmalarıyla kurtarıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yoğunlukla lokantacılık sektöründe çalışan İlker Sağlık, Doğan Kıssa, Nurettin Çalık, Halil Gözel, Ahmet Selvi, Hidayet Yaprak ve Abdul Samet Akçay adlı vatandaşların kurtarılması için Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatınca uzun süredir yürütülen çalışmalar başarıya ulaştı.

Katar İstihbarat Teşkilatının da katkı verdiği çalışmalar neticesinde Türk vatandaşlarının yurda getirilmesi sağlandı.



ERDOĞAN, ÇALIŞMALARDA EMEĞİ GEÇENLERİ TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurda dönmelerini müteakip vatandaşlarla telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Vatandaşlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devletin bu süreçteki yakın ilgisi nedeniyle teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca vatandaşların yurda getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ve tebriklerini iletti.


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