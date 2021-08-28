Türkiye MİT ve TSK'dan ortak operasyon! Etkisiz hale getirildiler

MİT ve TSK'dan ortak operasyon! Etkisiz hale getirildiler

Türkiye

MİT ve TSK'dan ortak operasyon! Etkisiz hale getirildiler

Son dakika... Pençe-Şimşek Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine yönelik istihbarat çalışması yürüttüğü belirlenen 3 PKK/KCK mensubu, MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

28 Ağustos 2021, Cumartesi 13:02 Son Güncelleme:
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Pençe-Şimşek Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine yönelik istihbarat çalışması yürüttüğü belirlenen 3 PKK/KCK mensubu, MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

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