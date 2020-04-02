SciTechDaily'in raporuna göre, MIT'deki bir ekip 100 dolar değerinde parçalarla inşa edilebilecek bir solunum cihazı geliştirdi. Çoğu firmanın ürettiği makinelerin ortalama değeri 30 bin dolar.

Raporda, makinenin yenilikçi tasarımı, çoğu hastanede toplu olarak bulunan bir ekipman olan torba valf resüsitatörlerine dayanıyor.

Cihazlar, corona virüs nedeniyle dünya çapında bir kıtlığın ortasında şu anda en çok talep gören tıbbi ürünlerden biri.

Doktorlardan, mühendislerden ve bilgisayar bilim adamlarından oluşan MIT E-Vent ekibi, bir MIT sınıfında proje olarak başlayan acil solunum makinesinin projesini tekrar geliştirmeye karar verdi.

Rapora göre Ambu torbası olarak da bilinen torba valf resüsitatörü, hastanın akciğerlerine hava pompalamak için elle kullanılıyor. MIT E-vent'in makinesinin tasarımı Ambu torbasını günlerce çalışacak şekilde mekanik olarak pompalıyor. Bu işlem elle yapıldığında iki haftalık bir sürede 1 milyondan fazla pompalama gerektirebiliyor.

Ekip, geliştirdikleri cihazın dünya çapında üretilebilmesi için tasarımını çevrimiçi olarak yayınlamayı planlıyor.

Bir ekip üyesi SciTechDaily'ye verdiği röportajda, "Öncelikli düşünce hasta güvenliği. Bu yüzden minimum klinik fonksiyonel gereksinimler dediğimiz şeyi belirlememiz gerekiyordu." dedi.

MIT E-vent, cihazın hastaya verilen hava ve basıncı ihtiyaca göre ayarlayabildiğini ve sürekli olarak çalışabildiğini vurguladı. Raporda, ekibin ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden geri bildirim almayı beklediği bildirildi.















