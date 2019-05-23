Mithat Can Özer ikinci kez dava açtı

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne 5 yıl önce dava açan Mithat Can Özer, “Yeni ve Yeni kalanlar” müziğinin bestecisi olduğunu, eserin video paylaşım sitesi Youtube’da izin alınmadan kullanıldığını idida etmişti.

Davayı kısmen kabul eden mahkeme, davalıların 30 bin lira maddi ve 5 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Ancak Yargıtay dosyayı usulden bozdu.

İlk dava devam ederken Mithat Can Özer, ikinci kez Teknik Yapı Teknik Yapılar Sanayi ve Ticaret AŞ’ye dava açtı. İkinci davada Vega Reklam davalı olarak yer almadı. Mithat Can Özer’in avukatı dava dilekçesinde, “YouTube’da haksız ve izinsiz kullanımın halen devam etmektedir. ‘Hayalleriniz gerçek oluyor! Evora İstanbul Reklamı’ başlığı ile yapılan reklamda haksız ve hukuka aykırı olarak kullanım devam etmektedir. Ayrıca 3 Nisan 2014 tarihinden itibaren hesaplanacak faiziyle 45 bin lira maddi tazminat ile 10 bin lira manevi tazminat olmak üzere 55 bin lira tazminatın davalıdan tahsilini talep ediyoruz. Bu davanın Yargıtay’ın bozduğu ilk davayla birleştirilmesine karar verilmesini istiyoruz” dedi. (Hürriyet)