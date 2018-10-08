Olay, Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir bankanın özel güvenlik görevlisinin yanına gelen İsmail K. (39), "Adana'da MİT binası nerede? Benim oraya gitmem gerekiyor. Adresini verir misin?" dedi.

GÜVENLİKÇİNİN ELİNDEN KAÇTI

Özel güvenlikçi, MİT'in adresini soran kişiden şüphelenip ona müdahale ederek polisi aradı. Bu arada İsmail K. güvenlikçinin elinden kaçtı. Olay yerine gelen polis kişinin eşkâlini alarak kaçtığı yöne doğru arama yapmaya başladı.

'15 TEMMUZ'U KİMİN YAPTIĞINI ANLATACAKTIM'

Bir süre sonra kişi bankadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta kaldırımda giderken polisler tarafından yakalandı. Olay yerine terör ekipleri de çağrıldı.

İsmail K., MİT'in adresini 15 Temmuz hain darbe girişimini kimin yaptığını bildiğini, bunları anlatmak için sorduğunu söyleyerek, "Ben 15 Temmuz darbe girişiminin olacağını da önceden bildim. Ben cezaevinden yeni çıktım" dedi.

FİLİSTİN'E GİDİP SAVAŞMAK İSTİYORMUŞ

Gönüllü olarak Filistin'e gidip savaşmak istediğini söyleyen İsmail K. çelişkili ifadeler verdiği için emniyete götürülerek sorguya alındı.

AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

İsmail K.'nin yapılan sorgusunda, akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldığı öğrenildi.