Türkiye MİT’in istihbaratıyla Halep'te yakalandı! Flaş operasyon...

MİT’in istihbaratıyla Halep'te yakalandı! Flaş operasyon...

Türkiye

MİT’in istihbaratıyla Halep'te yakalandı! Flaş operasyon...

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) istihbaratıyla, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik bombalı saldırı hazırlığı önlendi. Yakalanan Suriyeli terörist Semir el Hamid ifadesinde, saldırıda kullanacağı TNT patlayıcı gömdüğünü itiraf etti.

28 Haziran 2021, Pazartesi 10:40 Son Güncelleme:
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MİT'in istihbaratıyla, terör örgütü DEAŞ üyesi Suriyeli Semir el Hamid, 17 Haziran'da Halep’in Aziziye bölgesinde yerel güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Semir el Hamid, Türkiye'ye yönelik bombalı saldırı hazırlığında olduğunu, kullanacağı patlayıcıyı gömdüğünü itiraf etti. Teröristin ifadesinden yola çıkılarak bölgede kazı yapıldı. Kazıda, işlenmemiş şekilde yaklaşık 50 kilo TNT patlayıcı ele geçirildi.

Hilal ÖZTÜRK/DHA

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