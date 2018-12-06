Mitolojik Şevval Şahin

Miss Turkey 2018 birinci güzeli Şevval Şahin, Miss World’de Türkiye’yi temsil edecek. Çin’in Sanya şehrinde 8 Aralık Cumartesi günü yapılacak finalde 85 ülke yarışacak. Şahin o gece iki farklı tasarım giyecek.

Şahin’in ulusal kostümü, mitolojik kahraman “Aysıt”ın efsanesinden esinlenen tasarımcı Canan Göknil tarafından tasarlandı. Gece kıyafetini ise modacı Özlem Süer hazırladı.

'HARİKA BİR DENEYİM'

Yarışma öncesi çok heyecanlı olduğunu dile getiren Şevval Şahin, “Bir Türk kızı olarak Miss World atmosferinin bizzat içinde olup o havayı teneffüs etmek harika bir deneyim. Bu sorumluluğu aldığım ve ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim için onur duyuyorum” dedi.