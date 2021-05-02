Magazin Mitra isminin anlamı nedir? Mitra ne demek? Kırmızı Oda Mitra'nın hikayesi dikkat çekti

Mitra isminin anlamı nedir? Mitra ne demek? Kırmızı Oda Mitra'nın hikayesi dikkat çekti

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Mitra isminin anlamı nedir? Mitra ne demek? Kırmızı Oda Mitra'nın hikayesi dikkat çekti

Kırmızı Oda'nın oyuncu kadrosuna dahil olan Melisa Aslı Pamuk'un canlandırdığı Mitra karakterini izleyenler hem Mitra'nın ne anlama geldiğini merak ederken hem de Mirta'nın hikayesi merak konusu oldu. Mitra ne demek? Mitra ne anlama geliyor? Mitra isminin anlamı nedir? Kırmızı Oda Mitra'nın gerçek hikayesi nedir? Kırmızı Oda Mitra ne anlama geliyor? Mitra,Farsça ve Hintçe anlamları olan kelime olarak kaynaklarda yer alıyor. İşte detaylar...

02 Mayıs 2021, Pazar 18:52 Son Güncelleme:
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TV 8 ekranlarında cuma günü izleyicisiyle buluşan Kırmızı Oda dizisi yeni hikayeleri ve yeni oyuncularıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Kırmızı Oda dizisine dahil olan Melisa Aslı Pamuk'un hayat verdiği Mitra'nın gerçek hikayesi merak konusu oldu. Diğer yandan izleyiciler Mitra isminin anlamını araştırmaya başladı. Mitra ne demek? Mitra ne anlama geliyor? Mitra isminin anlamı nedir? Kırmızı Oda Mitra'nın gerçek hikayesi nedir? Kırmızı Oda Mitra ne anlama geliyor? İşte detaylar...

Kırmızı Oda'da Yüreğini dağlayan aşk acısının çaresini arayan Mitra Şerifi, İran’ın önde gelen ailelerinden birine mensup babası ile Türk annesinin yollarının kesişmesiyle başlayan sırlarla dolu hikayesini anlatıyor.

Mitra ne demek?

Mitra, Zerdüştlük dininde ahit, yemin, anlaşmadan sorumlu ilahi varlık. Sözleşmelere uyulmasını denetlemenin yanında her şeyi gören; gerçeğin, sığırların, hasadın ve suyun koruyucusu olduğuna inanılır.

M.Ö. 4. yüzyılda Roma Cumhuriyeti'nde yaygınlaşan Mitraizm, kaynağını Fars ya da Zerdüşt kaynaklarındaki Mitra'dan alır.

Mitra'nın mi-it-ra- olarak bilinen ilk kaydı Van Gölü'nün güneyindeki Hurri kırallığı Mitannilerle Hititler arasında M.Ö. 1400 tarihli barış antlaşmasında, dört diğer Hint-Ârî geleneğinden tanrıyla birlikte şahit ve koruyucu olarak belirtilişidir. Daha sonra Vedaların en eski bölümlerinde gözükürken son hâlini Avesta'da alır. Güneş ve güneş ışığıyla tasviri dışında dostluk, doğruluk, arkadaşlık gibi kavramlarla da ilişkilendirilmiştir.

Sanskritçede dost ve arkadaş olarak geçerken Avesta'ya sözleşme, anlaşma olarak geçer.

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