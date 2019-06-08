Mitrovic olmadı rota Nikola Kalinic!
Ersun Yanal’ın forvette ki ilk tercihlerinden biri Aleksandar Mitrovic'e Fulham, 20 milyon Euro bonservis talip edince Fenerbahçe rotayı Atletico Madrid’in golcüsü Nikola Kalinic'e çevirdi.
Ersun Yanal’ın forvette ki ilk tercihlerinden biri Aleksandar Mitrovic. Sırp forvet, 25 milyon Euro’ya transfer olduğu Fulham’da 11 gol, 3 asist yapsa da takımının ligden düşmesine engel olamadı . Fenerbahçe, 24 yaşındaki forvetin peşine düşse de Fulham, kiralamayı düşünmediği Mitrovic’in bedelini 20 milyon Euro olarak belirledi.
Sarı-Lacivertliler için forvetteki en olası aday Nikola Kalinic. Atletico Madrid’in kiralamaya hazır olduğu Hırvat yıldız, Sarı-Lacivertliler’e ışık yaktı. Ersun Yanal’ın onay vermesi halinde bu transferin kısa süre içerisinde bitmesi bekleniyor.