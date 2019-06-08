Mitrovic olmadı rota Nikola Kalinic!

Ersun Yanal’ın forvette ki ilk tercihlerinden biri Aleksandar Mitrovic. Sırp forvet, 25 milyon Euro’ya transfer olduğu Fulham’da 11 gol, 3 asist yapsa da takımının ligden düşmesine engel olamadı . Fenerbahçe, 24 yaşındaki forvetin peşine düşse de Fulham, kiralamayı düşünmediği Mitrovic’in bedelini 20 milyon Euro olarak belirledi.

Sarı-Lacivertliler için forvetteki en olası aday Nikola Kalinic. Atletico Madrid’in kiralamaya hazır olduğu Hırvat yıldız, Sarı-Lacivertliler’e ışık yaktı. Ersun Yanal’ın onay vermesi halinde bu transferin kısa süre içerisinde bitmesi bekleniyor.