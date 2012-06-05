Japon üretici Mitsubishi’nin crossover modeli ASX, ülkemizde ilk olarak 1.6 litrelik benzinli motorla satışa sunuldu. Cimri benzinli motoruyla daha önce testimize konuk olan ASX, bu sefer dört tekerlekten çekiş sistemine sahip dizel versiyonu ile konuğumuz oluyor. Nissan Qashqai’nin dizel motoru ile satışları alt üst ettiği sınıfa farklı bir soluk getirebilecek durumdaki ASX, 1.8 litrelik dizel motor hacmi ve çok yüksek fiyat politikası yüzünden geri planda kalmaya mahkum. Öyle ki dizel ASX fiyatına neredeyse iki tane benzinli ASX alabiliyorsunuz!

Tasarım

Japon markanın, Lancer modeli ile başlayan tasarım dili ASX’de olduğu gibi yerini almış. Agresif bir ön görünüme sahip ASX büyük radyatör ızgarasıyla saldırıya geçmiş bir köpekbalığı gibi görünüyor. Mercekli farlarında Xenon sistemini kullanmayan ASX’in sis farları gündüz farı olarak görev yapıyor. Tabi bu durum kullanıcısını Türkiye’de sık sık trafik polisleriyle karşı karşıya getirebilir. ASX’in profil görünümünde en çok dikkat çeken, yan sinyal hizasından başlayıp stop grubuna kadar uzanan çizgi oluyor. ASX, 16 inçlik jantlarının yerine daha büyük jantlar kullansaydı daha güçlü bir görünüme sahip olurdu. Aracın heyecan verici ön tasarımına rağmen arka kısmı son derece sade tasarlanmış. Özgün olmayan arka kısımda tamponun ortasına konumlandırılmış arka sis lambası dikkat çekiyor. Modeli 4x2 kardeşlerinden ayırmak oldukça güç, 4x4 logosu arka camın köşesinde silik bir şekilde duruyor. Mitsubishi ASX, 4295 mm’lik uzunluğuyla Nissan Qashqai’den 35 mm, Peugeot 5008’den 70 mm daha kısayken; Skoda Yeti’den 72 mm daha uzun.

İç mekan

90’lı yıllarda çıkan Mitsubishiler ne kadar sade iç mekanlara sahipseler, yeni Mitsubishiler de aynı oranda sıradanlar. Sert plastik malzemelerin kullanıldığı iç mekanda, görünümden çok işlevselliğe önem verilmiş. Sert malzeme kullanımı sebebiyle iç mekandan bozuk yollada çıtırtı sesleri duyuluyor. Deri direksiyon simidinin üzerinden ses sistemi ve hız sabitleyici kontrol edilirken, yol bilgisayarını göstergelerin yanındaki bir düğmeden kullanmak can sıkıcı. Basit orta konsolda kullanım zorluğu bulunan eleman bulunmazken ses sisteminin ucuz görüntüsü hoş değil. Ayrıca vites ve el freni kolunun bu kadar kaba olması da göze çarpan eksiklerden. Aracın 4x2, 4x4 ve 4x4 Lock modları olan arazi sürüş sisteminin kontrol butonu sürücünün rahat erişebileceği bir yere konulmuş. Son olarak aracın cam açma düğmelerinden sadece sürücü camı için olanın aydınlatmalı olması hoşumuza gitmeyen detaylardan. Arka kısımda yeterli diz mesafesi sunan Mitsubishi ASX, 442 litrelik bagaj hacmiyle Nissan Qashqai’den 32 litre daha fazla yükleme hacmi sunuyor.

Motor

Test aracımızda görev yapan 1.8 litrelik ünitenin 116hp gücü hacminin yanında komik kalıyor. Bu araç Avrupa’da 1.8 150hp güç üreten motorla satılırken, Türkiye’de düşük güç üreten versiyonla satılması anlaşılır gibi değil. Neyse ki 300 Nm’lik tork değeri durumu biraz kurtarmasına yardımcı oluyor. Motorun ASX’i taşımama gibi bir durumu söz konusu değil ancak insanlar 100 bin liranın üzerinde para verdikleri bir araçtan daha fazla performans beklemekte haklılar. Teknolojik olarak üst düzey bir motor olan D-ID motor, 6 kademeli manuel şanzımanla kombine edilmiş. Uzun yolculuklarda cimri tüketim değerleri tutturabildiğimiz ASX’in şehir içinde ise tüketimi biraz fazla artıyor. 7,2 lt/100 km’lik ortalama test verisi beklentileri karşılıyor.

Konfor ve yol tutuş

Mitsubishi ASX, uzak doğulu araçlarda sık gördüğümüz gürültülü yapı hastalığından kendini kurtaramamış. Aracın iç mekanına yansıyan ses miktarı rakiplerine oranla daha fazla. Özellikle yol sesi konusunda ASX’in geliştirilmesi lazım. Dizel motorun sesi ise 3500 d/d civarına ulaştığında rahatsız edici boyuta ulaşıyor. Neyse ki tork üretilen bant daha düşük kaldığı için bu devirleri çok kullanmıyorsunuz.

Mitsubishi ASX’in orta sertlikteki koltuklarının konfor açısından herhangi bir sıkıntı yaratmadığını ancak sisteminin bozuk yollarda çok başarılı olmadığını söylemeliyiz. Tabi süspansiyon sisteminin bu zaafının avantaja dönüştüğü nokta yol tutuşu oluyor. Mitsubishi ASX yüksekliği göz önünde bulunduğunda son derece iyi yol tutuyor ancak yapay hisli direksiyonu ASX’in sürüş zevkini törpülüyor. Hızlı girilen virajlarda önden kayma yaşayan aracın ESP’si tehlikeler büyümeden devreye giriyor ve ASX’in burnunu yola sokuyor.

Güvenlik

Mitsubishi’nin crossover modeli ASX, 1.8 Diesel 4x2 Invite modeli ile girdiği EuroNcap çarpışma testinden 5 yıldız aldı.

Çarpışmada ASX’in yolcu kabini sağlam kalarak mankenleri korudu. Sadece ön cam çıtasında arkaya doğru hafif bir kayma belirlendi. Ön iki koltuktaki mankenlerini vücutları iyi korundu. Değişik boydaki mankenler ve farklı oturma pozisyonlarında yapılan testlerde de sonuç değişmedi. Sadece sürücü ayak kısmındaki koruma sınır değerlerde kaldı. ASX maksimum puanları, yan çarpışma testinden elde etti. Vücudun tamamı çok iyi korundu. Bu skora rağmen ASX, yan direk çarpışma testinde sürücüsünün göğüs bölgesini zayıf korudu.

Arkadan çarpmalarda oluşan kamçı etkisine karşı, ASX koltukları mankenleri yeteri kadar korudu.

Yorum – Selim ERKEK

Mitsubishi ASX’in dizel versiyonunu dört gözle bekleyenler arasındaydım ama önce fiyatı sonra da motoru görünce hevesim kursağımda kaldı. Fiyatı çok yüksek ve dizel motor çok güçsüz. Halbuki bu kadar gelişmiş bir motordan çok daha yüksek güç alınabiliyor. Dizel motorun tüketim değerlerini de çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Şehir içinde 8 lt/100 km’nin üzerine çıkması fazla. Mitsubishi ASX, düşünenler benzinli versiyondan şaşmamalılar. 4x4 sistemi yüzünden alacaklara ise şöyle bir tavsiyem var, ASX dizel alacağınız paraya bir tane L200 4x4, bir tane de benzinli ASX alın! ASX’de kullanılan 4x4 sistemi basit arazi koşullarında işe yarayabilir ama Mitsubishi’nin üst düzey arazi araçlarındaki sistemlerin yanına bile yaklaşamaz. Zaten aracın gövde yapısı da hafif arazi koşullarının dışına çıkmanıza pek izin vermiyor.







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