MİT’ten flaş operasyon! 2 terörist etkisiz hale getirildi…
MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
17 Ağustos 2021, Salı 14:55 Son Güncelleme:
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Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonda, PKK/KCK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Edinilen bilgiye göre, MİT, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, Gara'da 2 terörist, MİT'in düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.
AA
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