Türkiye MİT'ten flaş operasyon! 3 terörist etkisiz hale getirildi

MİT'ten flaş operasyon! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

MİT'ten flaş operasyon! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Sincar'da sözde sorumlu seviyede faaliyet gösteren 3 PKK/KCK mensubu, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

09 Eylül 2021, Perşembe 13:12 Son Güncelleme:
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Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Sincar bölgelerinde faaliyet gösteren PKK/KCK mensubu 3 terörist, MİT'in gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin bu bölgelerde sözde sorumlu seviyede faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

DHA

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