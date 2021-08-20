Türkiye MİT'ten flaş operasyon! Hasan Said Hasan'ı etkisiz hale getirdi...

MİT'ten flaş operasyon! Hasan Said Hasan'ı etkisiz hale getirdi...

Türkiye

MİT'ten flaş operasyon! Hasan Said Hasan'ı etkisiz hale getirdi...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK'nın işgali altındaki Sincar bölgesinde düzenlediği nokta operasyonda, PKK'nın Sincar kolu YBŞ'nin sözde genel sorumlusu, 'Seyit' kod adlı Hasan Said Hasan'ı etkisiz hale getirdi.

20 Ağustos 2021, Cuma 12:29 Son Güncelleme:
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MİT, Sincar halkı üzerinde hakimiyet kurmak isteyen gayrimeşru odaklarla iş birliği yaparak, söz konusu terör odaklarının Yezidi halkı üzerinde tahakküm kurmasına aracılık eden ve teröre hizmet eden YBŞ'nin sözde genel sorumlusu, 'Seyit' kod adlı Hasan Said Hasan'ı hedefe aldı.

MİT'in sahadaki ajanları vasıtasıyla PKK'nın Sincar'da faaliyet gösteren kolu YBŞ'nin sözde genel sorumlusu Hasan Said Hasan'ın; örgüte ait silah ve mühimmat sevkiyatının yanı sıra Suriye ve Irak arasında örgüt mensuplarının intikallerini organize ettiği, çocuk yaştaki Yezidilerin PKK’ya kazandırılması ve örgütsel eğitim alması faaliyetini planladığı tespit edildi. Hasan Said Hasan’ı izlemeye alan MİT; sözde üst düzey diğer PKK mensupları ile Sincar'da bir araya geldiği haberi üzerine operasyon kararı aldı. Hasan Said Hasan, MİT'in Sincar’da düzenlediği hassas operasyonla etkisiz hale getirildi.

Sözde üst düzey örgüt mensuplarının katıldığı 'PKK Ocağı'nda ve Mazlum Doğan İdeolojik Akademisi'nde eğitim gören Hasan Said Hasan'ın, PKK/KCK'nın sözde 'yürütme konseyi' üyesi olduğu ve Irak devleti tarafından bölücü faaliyetleri nedeniyle arandığı belirtildi.

DHA

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